2012年11月19日
昼休み5 分短縮へ―一部では不満の声も
本学教務部は１１月９日、来年度初めから５限以降の小休憩を１５分に延長することをＨＰで発表した。これにより昼休みは５分短縮される。なお、これらの変更は全ての校地で適用される。教務部によると、小休憩の延長は今出川〜新町間の通行規制による移動時間に対応するためだという。
詳細記事は、同プレHP(http://www.unn-news.com/doshisha/article/201211194192)にて。
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校地間シャトルバス 増便・無料化へ―学生支援課が検討
来年度より京田辺〜今出川間を結ぶシャトルバスを増便し、運賃を無料化する方向で、大学において本格的に検討されていることがわかった。教務部によると、増便に関しては午前中からの運行を検討している。具体的な増便本数は協議中とのこと。キャンパス移転後の授業履修の利便性向上と両校地間の交流・課外活動の支援のためだという。
詳細記事は、同プレHP(http://www.unn-news.com/doshisha/article/201211194191)にて。
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2012年11月13日
フェアトレード用品を用いたファッションショー「PLUS ONE2012」 ―国際情勢発信サークル「See-Saw」
フェアトレードを通じた国際情勢の発信を目的としている国際情勢発信サークル「See-Saw（シーソー）」が企画したフェアトレード用品を用いたファッションショー、「PLUS ONE2012」が、10月26日北文化会館（京都市北区）で開かれた。昨年に続き開催されたこのイベントに学生、社会人など計360人もの人々が訪れ、フェアトレードについて理解を深めた。
詳細記事は、同プレHP(http://www.unn-news.com/doshisha/article/201211134182)にて。
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2012年11月09日
昼休み５分短縮へ -来年度から 小休憩は１５分に統一
同志社大教務部は１１月９日、来年度初めから５限以降の小休憩を１５分に延長することをHPで発表した。これにより昼休みは５分短縮され、１２時１５分から１３時１０分までの５５分間となる。なお、これらの変更は全ての校地で適用される。教務部によると、小休憩の延長は今出川〜新町間の通行規制による移動時間の問題に対応するためだという。
【11月9日 同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】
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【11月9日 同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】
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doshisha_p05 at 20:41｜Permalink│TrackBack(0)│ │その他
新校舎２棟、利用開始 - 生協店舗など装い新たに
今出川、烏丸両校地に完成した新校舎２棟の利用が１１月５日、開始された。生協各店舗や学部事務室が、新校舎で装いを新たにして稼働。今出川校地の良心館、烏丸校地の志高館ともに、同志社大の施設として正式に加わった。 【11月6日 同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】
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doshisha_p05 at 20:36｜Permalink│TrackBack(0)│ │文化記事
Yo-ta Fc 関西のフットサル大会を制す—RedBull NIGHTSPORTS
RedBullが主催する「RedBull NIGHTSPORTS」の一環であるフットサル大会が10月20日HOS花園（大阪府）で開かれた。学生の発案により実現した今回のイベントに大勢の選手や観客が訪れた。フリースタイルフットボールの世界大会で優勝した徳田耕太郎さん（帝京・3年）のパフォーマンスなどもあり、夜からの開催にも関わらず大きな盛り上がりを見せた。【11月7日 同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】
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2012年10月03日
【10月号掲載】再考 キャンパス移転—第四編 過密のキャンパス
田園風景を歩き、丘の上に続く坂道を登る。息を切らしながらたどり着いた京田辺校地は、およそ四半世紀の間、多くの新同志社生を受け入れてきた。 2013年、文系学部の大半が完全に今出川に移る。同志社から切るに切り離せない京田辺と今出川の関係が、その歴史に一つの区切りをつけようとしている。環境が変わることが懸念される両校地。移転によってどのような影響が生じるのか。キャンパス移転の問題点を考証すべく、さまざまな側面から数回に分けてお送りする。 【10月3日 同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】
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【10月号掲載】大学の思惑とズレ— 〜グローバル地域文化学部の存在意義〜
来年４月、本学14番目の新学部としてグローバル地域文化学部(以下・地域文化学部)が誕生する。地域文化学部は、グローバルな視点から現代世界が抱える問題を研究し、国際社会で活躍できる能力を身につける今流行りの「国際系」学部。だが、昨年開設したばかりのグローバル・コミュニケーション学部(以下・GC学部)も、同様に「グローバル」と学部名に銘打っており、地域文化学部との違いがわかりにくい。新設学部の存在意義を問う。 【10月3日 同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】
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2012年07月04日
校地間移動改善へ 6500人が署名—7月4日 学生支援課に提出
今出川、京田辺両校地間移動の利便性向上を求めた約6500人の署名が、7月4日に学生支援課に提出された。署名に拘束力はないが、バスの本格的な増便などに向けて、学生支援課が動くことが予想される。
【7月11日 同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】
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2012年05月22日
同志社スポーツの企画展、開催中―ハリス理化学館2階で 7月31日まで
第41回Neesima Room企画展「同志社スポーツ〜若草萌えて〜」が4月1日からハリス理化学館2階で開催されている。体育会各クラブ所蔵の優勝旗や楯などが展示されており、これまで1000人以上が訪れている。【5月22日 同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】
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2012年05月12日
同志社大で追悼礼拝―JR福知山線脱線事故から7年
同志社大今出川校地のクラーク・チャペルで4月25日、7年前の同じ日に起きたJR福知山線脱線事故の犠牲者および同志社大学在学中、在職中に逝去された方々を追悼する礼拝が行われ、参加した学生や教職員が祈りを捧げた。【5月11日 同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】
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心粋 大阪で舞う―Worldあぽろん
関西で活躍する踊りや芸能のチームが参加する「Worldあぽろん」が、4月29日、アジア 太平洋トレードセンターと大阪府咲洲庁舎で開催され、同志社大のよさこいサークル「心 粋」が参加した。会場には大勢の人々が詰めかけ、大いに盛り上がった。【5月9日 同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】
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今年初の公式戦で大勝―関西学生バスケットボール選手権3回戦
関西学生バスケットボール選手権3回戦、同志社大−阪南大の試合が4月28日に龍谷大体育館(京都府)で行われた。同志社は相手を抑える見事なディフェンスで阪南大に98−29と大勝した。【5月7日 同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】
●関西学生バケットボール選手権3回戦
1Q 2Q 3Q 4Q 計
同志社 24 25 19 30 98
阪南大 6 7 5 11 29
詳細記事は、同プレHP(http://www.unn-news.com/doshisha/article/201205073636)にて。
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doshisha_p05 at 22:05｜Permalink│TrackBack(0)│ │その他
貧打脱せず3連敗―関西学生野球春季リーグ第5節1回戦
関西学生野球春季リーグ第5節、同志社大−近畿大の1回戦が5月4日、皇子山球場（滋賀県）で行われ、1−3で近大に敗れた。同志社先発の大家は8回3失点とまずまずの好投を見せたが、打線の援護に恵まれなかった。【5月5日 同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】
詳細記事は、同プレHP(http://www.unn-news.com/doshisha/article/201205053595)にて。
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doshisha_p05 at 22:03｜Permalink│TrackBack(0)│ │野球
京都発 音楽で想いよ届け―寒梅館で震災チャリティー
「Re:mind~心をつなぐ音~」と題した東日本大震災チャリティー音楽イベント・写真展が、4月15日、今出川校地寒梅館クローバーホールにて行われた。当日の会場は観客で満員となり、各アーティストに盛大な拍手が贈られた。【4月25日 同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】
詳細記事は、同プレHP(http://www.unn-news.com/doshisha/article/201204253556)にて。
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【本紙4月号掲載】現役学生プロマジシャン・浅田悠介さん
「マジックは魔法じゃなく、練習すれば誰でも出来るもの」。そう話すのは、学生ながらマジシャンとして活躍する浅田悠介さんだ。【4月7日 同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】
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【本紙4月号掲載】京炎そでふれサークル「志舞踊」―京都から学生文化の発信を
京都の大学生がプロデュースする新しい踊り、「京炎そでふれ」。踊り手が持つ鳴り物「四竹」、「京都らしさ」。その２つが揃えば、踊りの型は自由だ。京都から新しい学生文化の発信を目指し、学生主体で踊りを受け継いでいる。【4月6日 同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】
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【本紙4月号掲載】不正アクセス 追跡断念ー情報企画課「特定は困難」
同志社大の公式ホームページが一時閉鎖された問題で、原因となるサーバーへの不正アクセスを行った人物を特定する調査を中止していたことが、広報課及び情報企画課への取材で明らかになった。サーバーの管理を委託している業者から調査の報告を受けた1月27日以降、犯人の特定に繋がる調査は行っていない 。【4月4日 同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】
詳細記事は、同プレHP(http://www.unn-news.com/doshisha/article/201204043481)にて。
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【本紙4月号掲載】通行規制に進展なしー新町-今出川キャンパス間移動
新町-今出川キャンパス間の通行規制を継続するか明確に方針が決定していないということが、学生支援課への取材でわかった。通行規制は昨年12月から試験的に実施されており、主に授業間の中休みのキャンパス間移動を一方通行にしていた。【4月4日 同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】
詳細記事は、同プレHP(http://www.unn-news.com/doshisha/article/201204043479)にて。
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演劇集団Ｑ、卒業公演ー3月9日〜11日の3日間開催
同志社大学演劇集団Qの卒業公演「新雪之丞−暗殺のオペラ−」（作・白石征、演出・マルコヴイッチ）の初日公演が、3月9日、同志社大学新町別館小ホールにて行われた。 雨天にも関わらず、小ホールには多くのひとが集まった。公演は9,10,11日と三日間に渡って行われた。【4月4日 同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】
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