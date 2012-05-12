2012年05月12日
京都発 音楽で想いよ届け―寒梅館で震災チャリティー
「Re:mind~心をつなぐ音~」と題した東日本大震災チャリティー音楽イベント・写真展が、4月15日、今出川校地寒梅館クローバーホールにて行われた。当日の会場は観客で満員となり、各アーティストに盛大な拍手が贈られた。【4月25日 同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】
詳細記事は、同プレHP(http://www.unn-news.com/doshisha/article/201204253556)にて。
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