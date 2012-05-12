2012年05月12日
貧打脱せず3連敗―関西学生野球春季リーグ第5節1回戦
関西学生野球春季リーグ第5節、同志社大−近畿大の1回戦が5月4日、皇子山球場（滋賀県）で行われ、1−3で近大に敗れた。同志社先発の大家は8回3失点とまずまずの好投を見せたが、打線の援護に恵まれなかった。【5月5日 同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】
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