2012年05月12日
今年初の公式戦で大勝―関西学生バスケットボール選手権3回戦
関西学生バスケットボール選手権3回戦、同志社大−阪南大の試合が4月28日に龍谷大体育館(京都府)で行われた。同志社は相手を抑える見事なディフェンスで阪南大に98−29と大勝した。【5月7日 同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】
●関西学生バケットボール選手権3回戦
1Q 2Q 3Q 4Q 計
同志社 24 25 19 30 98
阪南大 6 7 5 11 29
詳細記事は、同プレHP(http://www.unn-news.com/doshisha/article/201205073636)にて。
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