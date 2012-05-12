2012年05月12日
心粋 大阪で舞う―Worldあぽろん
関西で活躍する踊りや芸能のチームが参加する「Worldあぽろん」が、4月29日、アジア 太平洋トレードセンターと大阪府咲洲庁舎で開催され、同志社大のよさこいサークル「心 粋」が参加した。会場には大勢の人々が詰めかけ、大いに盛り上がった。【5月9日 同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】
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