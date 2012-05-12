2012年05月12日
同志社大で追悼礼拝―JR福知山線脱線事故から7年
同志社大今出川校地のクラーク・チャペルで4月25日、7年前の同じ日に起きたJR福知山線脱線事故の犠牲者および同志社大学在学中、在職中に逝去された方々を追悼する礼拝が行われ、参加した学生や教職員が祈りを捧げた。【5月11日 同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】
詳細記事は、同プレHP(http://www.unn-news.com/doshisha/article/201205113645)にて。
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