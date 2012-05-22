2012年05月22日
同志社スポーツの企画展、開催中―ハリス理化学館2階で 7月31日まで
第41回Neesima Room企画展「同志社スポーツ〜若草萌えて〜」が4月1日からハリス理化学館2階で開催されている。体育会各クラブ所蔵の優勝旗や楯などが展示されており、これまで1000人以上が訪れている。【5月22日 同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】
詳細記事は、同プレHP(http://www.unn-news.com/doshisha/article/201205223693)にて。
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