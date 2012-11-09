2012年11月09日
Yo-ta Fc 関西のフットサル大会を制す—RedBull NIGHTSPORTS
RedBullが主催する「RedBull NIGHTSPORTS」の一環であるフットサル大会が10月20日HOS花園（大阪府）で開かれた。学生の発案により実現した今回のイベントに大勢の選手や観客が訪れた。フリースタイルフットボールの世界大会で優勝した徳田耕太郎さん（帝京・3年）のパフォーマンスなどもあり、夜からの開催にも関わらず大きな盛り上がりを見せた。【11月7日 同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】
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