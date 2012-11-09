2012年11月09日
新校舎２棟、利用開始 - 生協店舗など装い新たに
今出川、烏丸両校地に完成した新校舎２棟の利用が１１月５日、開始された。生協各店舗や学部事務室が、新校舎で装いを新たにして稼働。今出川校地の良心館、烏丸校地の志高館ともに、同志社大の施設として正式に加わった。 【11月6日 同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】
詳細記事は、同プレHP(http://www.unn-news.com/doshisha/article/201211064168)にて。
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