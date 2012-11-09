2012年11月09日
昼休み５分短縮へ -来年度から 小休憩は１５分に統一
同志社大教務部は１１月９日、来年度初めから５限以降の小休憩を１５分に延長することをHPで発表した。これにより昼休みは５分短縮され、１２時１５分から１３時１０分までの５５分間となる。なお、これらの変更は全ての校地で適用される。教務部によると、小休憩の延長は今出川〜新町間の通行規制による移動時間の問題に対応するためだという。
【11月9日 同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】
詳細記事は、同プレHP(http://www.unn-news.com/doshisha/article/201211094172)にて。
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