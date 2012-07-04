2012年07月04日

校地間移動改善へ　6500人が署名—7月4日　学生支援課に提出

　今出川、京田辺両校地間移動の利便性向上を求めた約6500人の署名が、7月4日に学生支援課に提出された。署名に拘束力はないが、バスの本格的な増便などに向けて、学生支援課が動くことが予想される。
【7月11日　同志社大学ＰＲＥＳＳ＝ＵＮＮ】


詳細記事は、同プレHP(http://www.unn-news.com/doshisha/article/201207113868)にて。

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