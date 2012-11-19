2012年11月19日
校地間シャトルバス 増便・無料化へ―学生支援課が検討
来年度より京田辺〜今出川間を結ぶシャトルバスを増便し、運賃を無料化する方向で、大学において本格的に検討されていることがわかった。教務部によると、増便に関しては午前中からの運行を検討している。具体的な増便本数は協議中とのこと。キャンパス移転後の授業履修の利便性向上と両校地間の交流・課外活動の支援のためだという。
詳細記事は、同プレHP(http://www.unn-news.com/doshisha/article/201211194191)にて。
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