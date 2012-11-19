2012年11月19日
昼休み5 分短縮へ―一部では不満の声も
本学教務部は１１月９日、来年度初めから５限以降の小休憩を１５分に延長することをＨＰで発表した。これにより昼休みは５分短縮される。なお、これらの変更は全ての校地で適用される。教務部によると、小休憩の延長は今出川〜新町間の通行規制による移動時間に対応するためだという。
詳細記事は、同プレHP(http://www.unn-news.com/doshisha/article/201211194192)にて。
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