2012年11月13日
フェアトレード用品を用いたファッションショー「PLUS ONE2012」 ―国際情勢発信サークル「See-Saw」
フェアトレードを通じた国際情勢の発信を目的としている国際情勢発信サークル「See-Saw（シーソー）」が企画したフェアトレード用品を用いたファッションショー、「PLUS ONE2012」が、10月26日北文化会館（京都市北区）で開かれた。昨年に続き開催されたこのイベントに学生、社会人など計360人もの人々が訪れ、フェアトレードについて理解を深めた。
詳細記事は、同プレHP(http://www.unn-news.com/doshisha/article/201211134182)にて。
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